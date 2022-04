La advertencia no escuchada sobre sacerdote colombiano detenido en Italia por pedofilia

El pasado Viernes Santo, en Carpineto Romano, una población de la provincia de Roma, Italia, fue detenido el sacerdote colombiano Carlos Alberto Pérez Arco, de 40 años, acusado de pedofilia.

La captura, según reportan medios italianos , ocurrió por dos denuncias de abuso sexual, realizadas en diciembre pasado por los padres de dos niños de Carpineto Romano.

Pérez, quien hace parte del Instituto Misionero San Juan Eudes, una comunidad religiosa nacida en Colombia, fue detenido y ahora está en prisión, a la espera de explicar su versión de los hechos en los tribunales.

“Los padres de dos menores de la localidad lo denunciaron a la Policía poco antes de la Navidad. Los niños habrían sido abordados fuera de la parroquia y el misionero les habría hecho insinuaciones de carácter sexual”, dice al respecto el diario Il Messaggero.

BLU Radio conoció un documento del 31 de agosto de 2018, en el que el fundador de Instituto Misionero San Juan Eudes, monseñor Humberto Lugo Argüelles, quien falleció de COVID-19 el año pasado , advertía sobre conductas inapropiadas del sacerdote en una misión en África.

La advertencia la envió al superior general de la comunidad, padre Jesús Amaya, y hacía parte de una serie de observaciones sobre supuestos malos manejos de situaciones relacionadas con problemas de sacerdotes en la comunidad, hoy presente en varios países del mundo.

En ella, monseñor Humberto Lugo, desde Estelí, Nicaragua, le preguntaba al superior general actual de la comunidad religiosa por qué el padre Pérez estaba en Carpineto Romano, lugar de los hechos, cuando en Sao Tomé y Príncipe había “comentarios” de haber incurrido en delitos contra menores y le cuestionaba sobre si informaron de esa situación a monseñor Lorenzo Loppa, obispo de Anagni – Alatri, diócesis a la que pertenece Carpineto Romano.

“En comunicación con monseñor Antonio do Santos, obispo de Sao Tomé y Príncipe, cuando supe la situación, me respondió que fue un pesar haber cerrado la misión, porque usted concretamente le había dado un mal manejo. Posteriormente, por comentarios, supe que podría tratarse por parte del padre Carlos Alberto Pérez Arco, de presunto delito con menores de edad. Lo insólito es que lo tienen en Carpineto Romano. ¿Le habrán comunicado a monseñor Loppa, obispo de Anagni - Alatri?”, dice la carta que tiene fecha del 18 de agosto de 2018.

En otro apartado, monseñor Lugo le reclama al padre Jesús, que en esos asuntos el papa pide cero tolerancia y recuerda que puso al tanto a los obispos de Colombia de las supuestas irregularidades que había en el instituto.

“Ya me dirigí, como lo puede notar en la carta, a los obispos de Colombia a quienes les corresponde, por ser de derecho diocesano, actuar en causa. El 29 de este mes hemos cumplido dos meses exactos de mi entrega de esta carta en 9 la Curia de Bogotá y el envío de sendas copias a los obispos que les corresponde tal asunto. Hasta hoy no he tenido respuesta, pero en tratándose de asunto tan delicado, esperaré un poco más por respeto a los señores obispos, para dirigirme directamente a la Santa Sede”, dice el documento.

Consultados por medios italianos, monseñor Loppa se limitó a decir sobre este caso: “Supe de la noticia por las fuerzas del orden porque la familia se dirigió a la justicia ordinaria. Según mi parecer, se trató de una gravísima imprudencia, no creo que sea nada más. Tenemos confianza en la justicia ordinaria”.