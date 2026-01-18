"La fe no se detiene en una puerta": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la fe como una experiencia comunitaria y transformadora, recordando que “la consigna cristiana no es sálvese quien pueda, sino Jesucristo ha venido a salvarnos a todos”. A partir del Salmo 88, subraya que “dichoso el pueblo que sabe aclamarte”, porque quien camina a la luz de Dios descubre sentido, esperanza y fortaleza para la vida diaria.

Reflexionando sobre el Evangelio de Marcos (2, 1-12), destaca la escena del paralítico llevado ante Jesús como una imagen poderosa de la fe que no se rinde: “La fe no se detiene ante puertas, muros ni dificultades”. Jesús, al ver esa fe, no solo sana al hombre, sino que primero le dice: “Hijo, se te perdonan tus pecados”, mostrando que la raíz más profunda del sufrimiento humano es el pecado y que la verdadera liberación comienza en el corazón.

Finalmente, Monseñor resalta el itinerario de la fe cristiana: escuchar la Palabra, dejarse perdonar y experimentar la curación integral. Así, quien se abre a Dios puede exclamar con asombro: “Nunca hemos visto nada parecido”, porque la vida transformada por Cristo se llena de esperanza, libertad y capacidad de amar y servir a los demás.

Escuche la reflexión completa aquí:

