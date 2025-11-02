En vivo
La gracia ante los ojos de Dios: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que la gracia es el favor inmerecido de Dios que perdona, transforma y abre caminos de bendición para quienes se acercan con fe y alabanza.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a los creyentes a comprender la profundidad de la gracia divina, descrita como “el favor inmerecido de Dios”. No es el resultado de obras ni de esfuerzo humano, sino un regalo que proviene del amor y la voluntad soberana del Creador. “La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17), recordó el pastor, subrayando que la gracia no solo perdona, sino que también cubre y transforma.

Castellanos resaltó que “debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia” (Hebreos 4:16), reconociendo que el trono de Dios no es solo de justicia, sino también de misericordia. A través de ejemplos bíblicos como Noé, Ana y Ester, mostró cómo la gracia abre puertas de salvación, restauración y milagros. “Cuando uno sabe que su oración ya está en las manos de Dios, ya está la victoria”, afirmó el pastor.

Finalmente, Castellanos exhortó a los oyentes a presentarse ante el Rey de reyes con vestiduras de alabanza y no de duelo, reconociendo que la gracia no se alcanza con quejas, sino con adoración. “Vístete de alabanza y preséntate ante Dios diciendo: ‘Señor, hallé gracia ante tus ojos’”.

Escuche la reflexión completa aquí:

