Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Qué sucede cuando un cristiano comete una falla?: reflexión del pastor César Castellanos

¿Qué sucede cuando un cristiano comete una falla?: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos nos enseña que la vida cristiana es una carrera de fe y perseverancia, donde disciplina, renovación y sueños en Dios conducen al premio final.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

En su espacio dominical en Blu Radio, el pastor César Castellanos invita a reflexionar sobre la vida cristiana como una carrera que requiere disciplina, perseverancia y enfoque en Dios. Inspirándose en 1 Corintios 9:24, recuerda que “no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, ¿pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis”.

Castellanos enfatiza que desde el momento en que aceptamos a Jesús, entramos en esta competencia espiritual, donde nuestras acciones, pensamientos y decisiones son observadas tanto por ángeles como por demonios, y donde la perseverancia se convierte en la clave para alcanzar el premio final.

El pastor también destaca la importancia de no conformarse con el mundo y renovar constantemente nuestra mente a través de la Palabra de Dios. Citando Romanos 12:2, afirma: “No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

Finalmente, Castellanos nos exhorta a soñar en grande y confiar en que Dios puede abrir las puertas que necesitamos para prosperar y bendecir a nuestra familia. Nos recuerda que, para recibir, debemos pedir y confiar en Dios: “Pedid y se os dará”.

Escuche la reflexión completa aquí:

