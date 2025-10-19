"El reino de Dios se ha acercado": reflexión del pastor César Castellanos

En su mensaje dominical, el pastor César Castellanos invita a reconocer que el verdadero gobierno sobre la humanidad no pertenece a los reinos de la tierra, sino al reino de Dios, el cual —según sus palabras— “está a nuestro alcance; lo único que tenemos que hacer es extender la mano de la fe y apropiarnos del mismo”.

Basado en Mateo 6:10, “Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”, Castellanos enfatiza que este reino no es un sistema político ni una ideología, sino una realidad espiritual que comienza en el corazón del creyente cuando este rinde su vida al señorío de Jesús.

El pastor explica que entrar en el reino de Dios requiere dos pasos esenciales: arrepentirse y creer en el evangelio (Marcos 1:15). Sin embargo, distingue entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino, señalando que el segundo “es un cambio profundo de actitud, una vuelta completa hacia Dios”.

Escuche la reflexión completa aquí:

