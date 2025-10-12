En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "El propósito de Dios con el hombre": reflexión del pastor César Castellanos

"El propósito de Dios con el hombre": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexiona sobre el propósito divino del hombre: ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo, quien vence el pecado y renueva el corazón.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

En su espacio de reflexión dominical en Blu Radio, el pastor César Castellanos profundizó sobre el propósito divino en la vida del ser humano, enfatizando que este comienza en la familia y en la obediencia al plan de Dios. Recordó que desde el principio, “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza” (Génesis 1:26-27), otorgándole no solo una apariencia semejante, sino también un carácter espiritual alineado con el suyo.

El pastor explicó que en Cristo el propósito original se restaura, pues “somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras” (Efesios 2:10). En este sentido, la vida cristiana no consiste en un esfuerzo humano por parecerse a Jesús, sino en permitir que Jesús viva su vida a través de nosotros.

Finalmente, el mensaje invitó a los oyentes —en especial a los hombres— a rendirse ante el poder de Cristo, reconociendo sus luchas y pecados, y permitiendo que “el más fuerte, Jesús,” venza todo dominio del mal. Como expresó el pastor, “la vida cristiana no es mi lucha por ser como Jesús, sino Jesús viviendo la vida cristiana en mí”.

Escuche la reflexión completa aquí:

