Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Cómo llegar a la meta?: reflexión dominical del pastor César Castellanos

¿Cómo llegar a la meta?: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos invita a perseverar en la fe, rendirse totalmente a Jesús y alcanzar la meta espiritual con ánimo, decisión y una entrega que transforma el corazón.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

El pastor César Castellanos compartió en su reflexión dominical un poderoso mensaje basado en Filipenses 3:12, donde el apóstol Pablo declara: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús”. A partir de este pasaje, Castellanos invita a los creyentes a entender que la vida cristiana es una carrera de perseverancia, en la que solo alcanzaremos la meta si caminamos de la mano de Jesús.

A través del conmovedor testimonio de un pastor pakistaní convertido del islam al cristianismo, el mensaje resalta que la verdadera conversión implica un cambio genuino, una entrega sin reservas. Este hombre experimentó la protección y el poder de Dios en los momentos más difíciles, lo que lo llevó a afirmar su fe y a convertirse en instrumento de bendición en su comunidad.

El pastor cerró su enseñanza recordando la historia de Bartimeo, el ciego que, al escuchar que Jesús pasaba, clamó con fe hasta recibir su milagro. Tres palabras resumen la invitación divina: “Ten ánimo, levántate, te llama”.

Escuche la reflexión completa aquí:

