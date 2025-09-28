"La sangre que Jesús derramó fue sangre pura": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos compartió una profunda reflexión sobre la victoria de Jesús frente a la maldición que entró en la tierra desde el pecado de Adán. Recordó que, cuando Adán desobedeció, Dios le dijo: “Maldita será la tierra por tu causa; espinos y cardos te producirá” (Génesis 3:17). Según Castellanos, esa maldición se reflejó en la escasez, la opresión y las dificultades que muchas personas viven hoy.

Castellanos también advirtió sobre la necesidad de discernir las palabras proféticas y depender únicamente de la voz de Dios. Contó su propia experiencia de haber pasado por un tiempo de escasez después de recibir una profecía que parecía prometedora, hasta que comprendió que no provenía del Espíritu Santo. “Si yo te bendigo, habrías pensado que era por causa de esa profecía… renuncia a esa profecía”, fue la instrucción que asegura haber recibido de Dios.

Finalmente, el pastor invitó a los oyentes a vivir con un corazón generoso y dispuesto a servir, pues “poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia” (2 Corintios 9:8).

Escuche la reflexión completa aquí:

