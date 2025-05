"Lleva en su sangre la historia de los padres agustinos": monseñor de Brigard sobre León XIV

Monseñor Rafael de Brigard compartió un mensaje profundamente esperanzador y lleno de alegría por el reciente nombramiento del Papa León XIV, describiendo esta elección como un “regalo precioso” de Dios para su Iglesia.

En medio de un mundo marcado por la incertidumbre y el conflicto, monseñor subrayó cómo este acontecimiento revitaliza la fe de los creyentes: “Todo y siempre está en las manos de Dios”, dijo, recordándonos que la Iglesia es guiada por su voluntad amorosa y sabia.

Basándose en el evangelio de San Juan (capítulo 10) y el Salmo 23, monseñor evocó la figura de Jesucristo como el Buen Pastor, cuya voz es reconocida por sus ovejas y que no solo guía, sino que “da la vida por sus ovejas”. Este retrato pastoral no solo nos conecta con una imagen tierna y cercana de Dios, sino que también señala la responsabilidad de los pastores humanos —obispos, sacerdotes, el Papa— de actuar con amor, claridad y entrega. “En Dios no hay engaño”, enfatizó, e invitó a los fieles a seguir su voz con confianza, sin dejarse confundir por líderes sin raíces en el Evangelio.

Escuche la reflexión completa aquí: