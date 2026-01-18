"Meditad bien sobre vuestros caminos": reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos invita a hacer un “alto en el camino” y examinar nuestras decisiones a la luz de Dios, recordando las palabras del profeta Ageo: “Meditad bien sobre vuestros caminos” (Ageo 1:5). Según su reflexión, muchas crisis financieras, familiares o emocionales no se originan solo en factores externos, sino en un desorden espiritual que nos aleja del centro de la voluntad de Dios.

El mensaje resalta que la prosperidad verdadera no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la bendición divina: “La prosperidad no depende del trabajo, depende de la bendición de Dios”. Así como Abraham subió al monte y confió plenamente en Dios, hoy somos llamados a llevar nuestras cargas a la cruz, entendiendo que allí Jesús canceló toda deuda, maldición y opresión: “Todo fue conquistado en la cruz del Calvario”. Esta revelación transforma no solo la economía, sino también el corazón y las relaciones.

Finalmente, el pastor exhorta a “reedificar la casa”, no como estructuras físicas, sino como vidas restauradas que honran a Dios con fidelidad y obediencia. Su llamado es claro: “Reconózcale a Dios como la única fuente de su provisión”, porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Este mensaje invita a la reflexión, al arrepentimiento sincero y a una renovación profunda de la fe.

Escuche la reflexión completa aquí:

