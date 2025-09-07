¿Por qué soy pentecostal?: reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson dedicó su reflexión dominical a responder una pregunta clave para su fe: “¿Por qué soy pentecostal?”. Recordó los orígenes de este mover espiritual, desde el avivamiento de Azusa Street en 1904 hasta la Renovación Carismática de los años sesenta, que impactó incluso a iglesias tradicionales.

Según Corson, lo que caracteriza al pentecostalismo no es una denominación, sino la experiencia transformadora del bautismo en el Espíritu Santo: “Hay una gran diferencia entre el Pedro antes de Hechos 2 y el Pedro después. El primero era inseguro y negó a Jesús, el segundo predicó con poder, sanó enfermos y enfrentó a los líderes religiosos”.

El mensaje también tuvo un tinte personal y familiar. Corson compartió cómo su abuela pentecostal transmitía un fuego especial en la oración y la adoración, y cómo su abuelo, después de un profundo dolor, comenzó a orar en lenguas. Él mismo experimentó la diferencia entre asistir a reuniones por costumbre y ser lleno del Espíritu: “Antes iba a la iglesia por disciplina, pero después del bautismo en el Espíritu Santo la iglesia se convirtió en mi pasión”.



