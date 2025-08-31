La confesión de fe: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson, en su mensaje dominical, destacó el poder de la fe expresada a través de la confesión. Inspirado en Lucas 7, recordó la humildad y confianza del centurión que pidió a Jesús: “Tan solo di la palabra y mi siervo se sanará”.

En su enseñanza, subrayó que nuestras palabras tienen un poder transformador: “Lo que dices, recibes” (Proverbios 18:21). Según el pastor, declarar y confesar la verdad de Dios sobre nuestra vida es clave para experimentar sanidad, provisión y victoria. Recordó que la mujer del flujo de sangre fue sanada al declarar con fe: “Si tan solo toco su manto, quedaré sana” (Marcos 5:28).

Corson concluyó llamando a los creyentes a vivir en coherencia entre lo que creen y lo que confiesan: “Tu conquista, tu victoria o tu derrota está en la confesión de tu boca”. De esta manera, invitó a la iglesia a reconocer su identidad en Cristo, hablar vida sobre las circunstancias y permanecer bajo la autoridad de Dios, porque solo así se desata la fe que asombra a Jesús, como lo hizo la del centurión en Cafarnaúm.



Escuche la reflexión completa aquí: