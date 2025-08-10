Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Somos administradores de la salvación de nuestra alma": reflexión de Rafael de Brigard

"Somos administradores de la salvación de nuestra alma": reflexión de Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard llama a ser administradores fieles y prudentes de los dones de Dios, vigilantes y coherentes, para vivir listos al encuentro con Él.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 08:48 a. m.

Monseñor Rafael de Brigard, en su reflexión dominical, invita a vivir la fe como un auténtico “encuentro con Dios” que crece en escucha, profundidad y servicio. Inspirado en el Evangelio de Lucas 12:32-48, recuerda que el cristiano está llamado a ser “administrador fiel” de todo lo que Dios ha confiado: la vida, la fe, la creación, nuestras capacidades y el cuidado del prójimo.

Este administrador, explica monseñor, debe vivir atento, con la “lámpara encendida” de la fe, vigilante para reconocer la presencia de Dios y dispuesto a servirle en primer lugar, también a través de los demás.

Finalmente, invita a un examen sincero de conciencia: ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos dio? Si la “cuenta espiritual” está en orden, es motivo de alegría; si no, es tiempo de corregir.

Escuche la reflexión completa aquí:

