¿Respiran infieles? Vive Claro toma importante decisión para los conciertos

Luego del polémico suceso que quedó en cámara durante un concierto de Coldplay, en donde se descubrió una infidelidad y derivó en diferentes decisiones personales en las personales implicadas, varios escenarios han tomado algunas decisiones para que esto no vuelva a repetirse.

El tema llegó hasta Colombia y el nuevo Vive Claro, el venue que se suma a la parrilla de eventos en Bogotá, dio noticia que, posiblemente, tengan planes de llevar a quienes quieran ir con personas diferentes a sus parejas, pues allí no habrá la famosa ‘kiss cam’, que fue la “culpable” de todo este tema mediático.

“Vive Claro se permite informar, que el próximo 24 de agosto de 2025, durante el concierto de Green Day en Bogotá, no contaremos con sistema de Kiss Camera (Cámara de besos)”, informó el venue, pero, por supuesto, esto no va de la mano a una decisión para parejas, sino uno tema logístico por el cual no descartan que a futuro sí pueda llegar este modelo en sus conciertos.

Este es Vive Claro, el nuevo venue de conciertos

Al fin se estrenó el nuevo venue que recibirá futuros conciertos en Colombia, al lado del Movistar Arena, Coliseo MedPlus, El Campín, entre otros, por lo menos en lo que corresponde a Bogotá, con un evento que se llevó a cabo el pasado domingo, 27 de julio.

Por primera vez hubo un concierto en este recinto y fueron Alkilados, Paola Jara y Jessi Uribe los encargados de darle la bienvenida a cientos de personas a este espacio en la capital del país.

El espacio que, inicialmente, se conoció como Distrito Verde y que cambió de nombre por la alianza con Claro, es un proyecto liderado por Ocesa Colombia, empresa que adquirió el 51 % de la participación en Páramo Presenta, una de las promotoras de eventos más importantes del país y casa del FEP.

“Va a permitir la participación de todos los que amamos el entretenimiento en vivo, independiente de donde vivamos. Un lugar que por muchos años fueron 24.4 hectáreas dedicadas al pastoreo sin mucho propósito. Ahora, se vuelve un lugar donde confluye la recuperación ambiental, el reverdecimiento con especies nativas y respeto por la naturaleza, conjugado con el talento humano y la música, con esa fuente de felicidad que son los eventos”, contó en diálogo con Blu Radio Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia.