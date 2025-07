Revelan detalles del asesinato de joven a sus padres mientras dormían en Villavicencio

La mañana del 22 de marzo del 2025, Villavicencio vivió uno de los crímenes más crueles e impactantes de los últimos años. Se trata del asesinato de la familia Perdomo Mujica, quienes vivían en el segundo piso de un apartamento de la ciudad, en un conjunto residencial.

El responsable de este hecho fue Juan David Perdomo, un joven de 22 años para entonces, quién mató y posteriormente confesó que acabó con la vida de sus padres con un cuchillo.

Carol Mujica, prima de Juan David y una de las primeras en enterarse de la tragedia, dio detalles del brutal suceso en una entrevista con Conducta Delictiva.

“Yo me estaba arreglando para bañarme cuando sonó mi celular. Era la dueña de la casa donde vive mi mamá. Al fondo solo escuchaba a mi mamá llorar. Me senté, abrí Facebook y vi los nombres completos. Ahí supe que sí era cierto”, recordó.

Carol viajó desde Bucaramanga a Villavicencio y, al llegar al apartamento, la escena fue desgarradora. Allí se encontraba la Policía, que ya había realizado el levantamiento de los cuerpos, pero el olor seguía impregnado.

“La señora me contó que mi tío estaba dormido en la mecedora cuando Juan lo atacó. No tuvo tiempo de defenderse. Era un hombre grande, si Juan no lo atacaba desprevenido, no lo habría logrado”, narró.

Capturado confeso asesino en Villavicencio. Foto: Policía Metropolitana de Villavicencio.

La madre de Juan fue asesinada minutos después. Según el relato, ella habría despertado al escuchar el ruido y fue atacada en el pasillo: “Lo más doloroso es pensar que ella tuvo tiempo de ver lo que pasaba. Tal vez forcejeó, trató de defenderse. Por eso decimos que con ella hubo más sevicia. Ningún ser humano merece morir así, y menos a manos de su hijo”.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, a Juan David se le imputó el cargo de homicidio agravado, el cual fue aceptado. En medio de la diligencia, el joven reveló que, desde la noche anterior, había planeado asesinar a su padre por supuestos problemas personales que venían teniendo.

Minutos después del crimen, Juan salió del apartamento "La vecina me dijo: ‘Yo lo vi cuando salió con la ropa manchada y se subió al carro. Se dio cuenta de que yo lo estaba mirando’”. A partir de ahí comenzó la búsqueda.

La Policía logró capturarlo en Bogotá, 32 horas después del crimen, cerca del barrio El Tunal; supuestamente, iba a encontrarse con una amiga. Aunque aún no hay claridad sobre los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, se habla de una supuesta rabia hacia su padre por una infidelidad.

Conmoción en Villavicencio_ pareja de esposos habría sido asesinada por su propio hijo Foto: Noticias Caracol

En el apartamento, Carol halló un libro en la maleta de Juan. Se trataba de 'El Psicoanalista', una novela donde el protagonista recibe amenazas y debe asesinar para sobrevivir.

La mujer dijo que en la portada se leía: ‘Feliz cumpleaños, bienvenido al primer día de tu muerte’: “Ese mismo día, enterramos a mi tío. Estaba cumpliendo 47 años”, comentó.

Juan David era un estudiante de ingeniería mecatrónica, sin antecedentes, sin conductas violentas previas. Según la mujer, el joven la llamó semanas después y le pidió perdón: “Me decía: ‘Perdóneme, prima, no sé por qué lo hice’. Me confesó que iba a terminar su segunda carrera, que planeaban irse al exterior.”, dijo.