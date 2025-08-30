Revelan el último video que grabó influencer mexicana antes de que le quitaran la vida

Una ola de indignación y tristeza sacudió a Guadalajara tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, reconocida en redes como Esmeralda FG, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos pequeños hijos, Gael Santiago y Regina.

El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando las autoridades localizaron a la familia dentro de una camioneta pickup, en circunstancias que aún son investigadas.

Días después, la Fiscalía confirmó la identidad de las víctimas y entregó los restos a sus familiares, quienes habían migrado desde Michoacán hacia el área metropolitana de Guadalajara en busca de nuevas oportunidades.

Encontraron los cuerpos de Esmeralda FG y su familia en una camioneta. Foto: Captura de redes sociales

El último video que grabó la influencer

En medio de la conmoción, comenzó a circular el último video que la creadora compartió en TikTok, apenas el pasado 7 de agosto.

En el clip se observa a Esmeralda manejando mientras atraviesa calles encharcadas por la lluvia. La grabación, que rápidamente alcanzó más de 100.000 reproducciones, incluía un texto con tono irónico: “Él: ¿En qué fraccionamiento vives? Yo: viendo el mensaje desde mi colonia de terracería y, para acabarla, llena de charcos porque llovió”.



El último video que publicó #EsmeraldaFerrer pic.twitter.com/UHiWRiuuxK — Videos y más (@VideosFacil2022) August 29, 2025

La publicación, que en su momento parecía una escena cotidiana, se transformó tras el crimen en un recuerdo doloroso de la influencer, que acumulaba cerca de 18.000 seguidores y que se había hecho conocida desde 2020 con videos de moda, frases desafiantes, escenas de lujo y momentos familiares.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal informó que la principal línea de investigación se enfoca en las actividades de Roberto Carlos Gil, vinculado a la compraventa de automóviles y al cultivo de tomate, oficios que podrían estar relacionados con el móvil del asesinato.

El caso dio un giro inesperado luego de que peritos rastrearan la camioneta hasta un taller mecánico, donde hallaron manchas de sangre y restos balísticos. Las autoridades sostienen que existe “casi total certeza” de que allí ocurrió el cuádruple homicidio.

En redes sociales, los mensajes tras la tragedia se han dividido entre condolencias y críticas al estilo de vida que Esmeralda compartía en internet. Lo cierto es que su historia, marcada por la búsqueda de un mejor futuro, terminó de forma abrupta y violenta, dejando más preguntas que respuestas.