Revelan la causa de muerte de reconocida actriz de cine para adultos a los 39 años

La industria del entretenimiento para adultos atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Teresa Ferrer, nombre artístico de Grecia Indra Martínez Gutiérrez, quien falleció el pasado 2 de julio a los 39 años. La noticia fue confirmada por colegas y la productora SexMex, con la que trabajaba desde 2017.

Ferrer, originaria de Villa de Tezontepec, Hidalgo (México), fue internada el 1 de junio en el Hospital General de Pachuca por complicaciones respiratorias.

Según medios locales, el diagnóstico inicial fue neumonía atípica. Su estado se agravó, lo que obligó a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció sedada e intubada durante varias semanas.

Teresa Ferrer murió a los 39 años. Foto: Captura de redes sociales

En medio de su hospitalización, la actriz emprendió una acción legal para exigir el suministro de medicamentos que no estaban disponibles en el centro médico. A través de su representante, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, alegando que no contaba con los recursos económicos para adquirirlos por cuenta propia. La jueza encargada del caso advirtió que las carencias en la atención ponían en riesgo su derecho a la salud y a la vida.

Una inspección judicial corroboró que seguía en terapia intensiva y bajo sedación profunda. Pese a las advertencias, la situación no se revirtió y, un mes después, perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de la neumonía.

La partida de Teresa Ferrer generó tristeza entre sus seguidores y compañeros de trabajo. En redes sociales, productoras, colegas y fanáticos destacaron su carácter amable y profesionalismo, recordándola como una figura cercana y genuina.

Nacida el 17 de julio de 1987, Ferrer inició su carrera en el cine para adultos después de enfrentar la filtración de material íntimo, transformando ese episodio en el impulso para consolidarse en plataformas como OnlyFans y en producciones de SexMex. Su trayectoria deja un legado en la industria y una discusión abierta sobre la atención médica en el país.