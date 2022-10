Rosalía rechazó gafas Versace que un fan le quería regalar en pleno concierto

La cantante española Rosalía Vila Tobella vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero no por su talento musical sino por un hecho inédito que se presentó durante uno de sus últimos conciertos en Estados Unidos.

Un video se volvió viral en TikTok del momento en que un fan de San Francisco, Estados Unidos, intentó obsequiarle a la cantante unas gafas originales de Versace, que varían entres los 600.000 y 1.200.000 pesos de valor.

Publicidad

“Esto es demasiado, te lo tengo que devolver, pero te lo devolveré con un beso (…) Estas son las Versace que no son de imitación, sino que son de verdad. Te voy a devolver las gafas porque son demasiado bonitas”, le dijo la artista al fanático en el concierto, a lo que él solo pudo responderle con un “te quiero Rosalía".

El video ya superas los 6 millones de reproducciones en TikTok y más de 300.000 me gusta. Ante el hecho, miles de personas reaccionar y hay quienes apoyaron como criticaron la decisión de la española.

“Sabe lo que valen las cosas, es una persona que ha pasado por mucho para llegar ahí, es divina”; “Es que deben entender que no deben regalar cosas ellos pueden comprarlas, mejor solo vayan a conciertos y sean fans”; “Aunque ella se pueda comprar muchas, me parece noble no aprovecharse y devolver las gafas, la nota estuvo bien, muy bien por su parte”, son algunos de los comentarios.

Rosalia que estuvo este 2022 en Colombia en el marco de su tour ‘Motomami’, volverá al país en el Festival Estereo Picnic. Durante su estadía en Bogotá, la artista aseguró que se sintió muy feliz conociendo la cultura colombiana y quedó enamorada de los pandebonos del centro de Bogotá. Incluso un fan le regalo una bolsa del producto durante su concierto en el Movistar Arena.

Publicidad

Le puede interesar: 'El poder de la aceptación'