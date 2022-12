Sacan a pareja de hermanos de un baño de restaurante por pensar que eran gays

Luis Eduardo y Luis Eugenio Albán, unos hermanos que se encontraban compartiendo en el KFC de la 140 con 13, fueron sacados de las instalaciones porque los empleados los señalaron de ser una pareja homosexual.

“Entran dos empleados al baño invadiendo nuestra privacidad, a decirnos que el establecimiento no permite que nos estuviéramos besando ni haciendo espectáculo en el baño, salimos del baño pidiendo una explicación diciendo que somos hermanos gemelos mientras nos humillaban públicamente”, manifestaron a BLU Radio.

Por su parte, KFC respondió a Blu Radio que son una empresa absolutamente respetuosa de las diferentes creencias políticas, religiosas y de orientación sexual.

“Es por ello que, sus trabajadores, no pueden realizar ningún acto de discriminación. Una conducta así no solo es una falta grave desde el punto laboral, sino que atenta con la política de no discriminación de la compañía”, expresaron.

Además, manifestaron que Investigarán de inmediato el caso, y si hay personal de la empresa involucrado, tomarán las acciones correctivas y sancionatorias.

