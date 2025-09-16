Salen a la luz nuevos videos del ataque donde perdió la vida un hombre en terminal de Florencia

Un violento suceso conmocionó a los habitantes de Florencia, en el departamento de Caquetá, en la noche del viernes 12 de septiembre de 2025, cuando Óscar Eduardo Rojas fue brutalmente asesinado a disparos al interior de la terminal de transportes.

Rojas se encontraba en la sala de espera, a punto de abordar un bus con destino a Bogotá, ciudad donde residía. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que un sicario, ocultando su rostro con un casco, se acercó a la víctima y le disparó en al menos tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar y dejando a los demás viajeros impactados.

La víctima, identificada como Óscar Eduardo Rojas, oriundo de La Montañita y que había salido de Morelia, tenía un extenso historial judicial que es clave para la investigación.

Las autoridades han confirmado que Rojas contaba con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, homicidio, fuga de presos, violencia intrafamiliar y amenazas.

Además, había cumplido una condena por homicidio en Cali. Esta información ha reforzado la principal hipótesis de las autoridades, que creen que se trata de un posible ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.

Actualmente, la Policía Nacional, bajo la dirección del coronel César Pinzón, trabajan recopilando pruebas y testimonios para dar con los dos presuntos responsables del crimen: el sicario que disparó y el conductor de la motocicleta en la que huyó.

En nuevos videos difundidos por usuarios de redes sociales se puede ver al sujeto sin vida, tendido en una de las sillas, lugar donde fue asesinado, derramando sangre.

Los videos de seguridad serán clave para identificar a los sujetos y dar con su paradero. Por ahora, los ciudadanos piden garantías de seguridad en este tipo de espacios, teniendo en cuenta que el hecho se registró aparentemente en horas de la mañana.