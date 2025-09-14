Hombre perdió la vida por ataque en terminal municipal de Florencia: esto se sabe

Un violento suceso conmocionó a los habitantes de Florencia, Caquetá, en la noche del viernes 12 de septiembre de 2025, cuando Óscar Eduardo Rojas fue brutalmente asesinado a disparos al interior de la terminal de transportes.

Según los reportes, la víctima se encontraba sentada en la sala de espera, a punto de abordar un bus con destino a Bogotá, ciudad donde residía. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un sicario con casco se acercó a Rojas y le disparó en al menos tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar y dejando impactados a los demás viajeros.

Las autoridades, bajo el liderazgo del coronel César Pinzón, comandante de la Policía en el Caquetá, investigan este homicidio como un posible ajuste de cuentas, vinculado directamente con el crimen organizado.

Esta hipótesis se refuerza por el extenso historial judicial de la víctima, quien presuntamente tenía antecedentes por homicidio, delito por el que habría cumplido una condena en la cárcel, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, violencia intrafamiliar y amenazas.

En su labores, la Policía Nacional busca a los dos presuntos responsables, el sicario que disparó y la persona que conducía la motocicleta en la que este se movilizaba para huir del lugar.

Los videos de seguridad serán clave para identificar a los sujetos y dar con su paradero. Por ahora, los ciudadanos piden garantías de seguridad en este tipo de espacios, teniendo en cuenta que el hecho se registró aparentemente en horas de la mañana.

Cabe resaltar que un hecho similar se registró el mes pasado en Bogotá, exactamente 17 de agosto, en la Terminal Salitre, cuando un adulto mayor atacó con un arma blanca a dos viajeros y posteriormente se autolesionó con la misma arma. Los hechos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad, generaron gran conmoción en los usuarios.