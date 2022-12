Santos espera que el lunes el papa Francisco confirme fecha de visita a Colombia

El presidente Juan Manuel Santos espera que este lunes el papa Francisco le confirme la fecha en la que visitará Colombia en el 2016.

Publicidad

“El Vaticano no suele anunciar visitas con tanta anticipación pero si no lo anuncia a Colombia sería una gran noticia. Lo que sí tenemos es la carta del secretario de Estado anunciando la visita del año entrante pero no sé si las fechas ya las tienen definidas”, dijo el jefe de Estado.

Blu Radio conoció que el papa Francisco pidió que la reunión no sea de una hora, como estaba previsto, sino que se alargue hasta por lo menos las dos horas. (Lea también: Papa Francisco pidió extender tiempo de reunión con Santos este lunes )

Publicidad

“La Iglesia desde el primer momento ha estado apoyando el proceso de paz, ha estado siguiendo muy de cerca, el papa también, todo el desarrollo del proceso. Le voy a agradecer además ese apoyo, la Iglesia ha tenido un papel muy prudente pero muy decisivo, le voy a pedir que también me ilumine para ver cómo en esta fase final podamos salir con éxito en este proceso”, dijo el presidente Santos.

Publicidad

En varias declaraciones de estos días, Santos explicó que en la que será su segunda audiencia con Francisco le pedirá que le "ayude a tomar las decisiones correctas en este momento difícil en esta negociación".

El sábado, tras su intervención ante la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, explicó que pedirá que la Iglesia siga ayudando y que agradecerá al papa argentino "su acompañamiento en el proceso de paz".

Publicidad

"Voy a agradecer además ese apoyo, la Iglesia ha tenido un papel muy prudente pero muy decisivo. Le voy a pedir que también me ilumine para ver cómo en esta fase final podemos salir todos con éxito en este proceso", aseguró.

Publicidad

El encuentro llega en un momento difícil en las negociaciones con la guerrilla, después de varios ataques por parte de las FARC como el del pasado viernes en el que murieron un teniente coronel de la Policía, un patrullero y un civil.

Ante lo sucedido, Santos ordenó "intensificar la ofensiva militar" y aseguró que acciones como esa no lo llevarán a pactar un cese bilateral del fuego.

Publicidad

Esta será la segunda cita que Santos tendrá con el papa Francisco, después de que en mayo de 2013 acudiese a Roma para la canonización de la Madre Laura.

Publicidad

En aquella ocasión, Francisco alentó a todas las "partes implicadas" en el proceso de paz en Colombia a que "prosigan las negociaciones, animadas por una sincera búsqueda del bien común y de la reconciliación".

Otro de los temas de los que se hablará en la audiencia de mañana será el de la lucha contra la pobreza, así como la anunciada visita del pontífice a Colombia.

Publicidad

El pasado abril, el papa envió una carta a la Conferencia Episcopal italiana en la que, además de anunciar una visita al país, destacó los esfuerzos que se realizan por alcanzar la paz y animó a todos los colombianos a ser "colaboradores en la obra de la paz".

Publicidad

Con EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El gobernador del Meta rechazó escalada terrorista de la Farc y pidió acelerar los diálogos.

Publicidad

-Murió un domiciliario de las Farc que transportaba uniformes para el frente 21 en el Tolima.

-La Policía del Quindío continúa tras las bandas que transportan marihuana por las vías de este departamento.

Publicidad

-En Santander 9 colegios serán los primeros en implementar la jornada única que permitirá que los estudiantes refuercen su jornada diaria.

Publicidad

-Brasil también arranca su participación en la Copa América frente a Perú. El técnico Dunga habló del encuentro.

-Israel ha publicado hoy un informe con sus conclusiones sobre la última guerra en Gaza en el que acusa al movimiento islamista Hamás de "crímenes de guerra" y con el que quiere contrarrestar el impacto del informe que difundirá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Publicidad

-Al menos ocho personas murieron en Tiflis, Georgia, tras inundarse las calles de la ciudad, mientras que decenas de lobos, leones y tigres, escaparon del zoológico y merodean por el centro de la capital georgiana.

Publicidad

-Los titulares de relaciones exteriores del continente se reúnen este lunes en la primera jornada de la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este año será atípica al centrarse en la renovación del organismo y celebrarse en la sede de Washington tras la renuncia de Haití.