Seguridad jurídica y financiera de Línea 123 en riesgo, dice empresa operadora

de esta línea a corto plazo, no se ha dado como consecuencia de actos suyos, por lo que confía en una pronta solución por parte del gobierno distrital.

Abre la posibilidad de hacer un proceso de empalme con el distrito para entregarle la operación de la línea de emergencias, y asegura estar atenta a las instrucciones necesarias para iniciar dicho proceso; no sin antes recibir el pago de al menos 5200 millones de pesos que se le adeudan por el convenio anterior, que terminó en junio y lo que se ha operado de julio y lo que va de agosto.

Reiteran que como Itelca no son “responsables de la modernización de la Infraestructura tecnológica; del recurso humano para la atención de las llamadas, ni de la infraestructura; lo cual no quiere decir que, no puedan contribuir en este proceso a la Ciudad, si así lo llegaren a requerir las autoridades competentes, dentro de un proceso pleno de garantías para la selección y contratación de la firma contratista.

ETB advierte que Línea 123 podría dejar de funcionar en agosto 22

El presidente de la ETB, Saúl Kattan, respondió a las acusaciones hechas por el gerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez, y el director de Recursos, Jairo Osorio, sobre la firma del convenio y el otrosí de la actualización de la plataforma tecnológica de la Línea de emergencias 123, asegurando que era imposible aprobarla porque estaba bajo condiciones no aptas y además aparecía la firma de un funcionario que ya no trabajaba en la empresa.(Lea también: Convenio con la ETB es un adefesio: gerente del Fondo de Vigilancia )

Además, Kattan advirtió que si no se giran los 1.500 millones de pesos que cuesta la operación mensual de la Línea 123, el 22 de agosto no funcionará más.

"El servicio cuesta 1.500 millones de pesos mensuales, nosotros tenemos recursos hasta el 22 de agosto, y si estos señores siguen torpedeando las cosas pues tendrán que ser responsables de lo que pase en la ciudad y es que en principio no tendríamos recursos para seguir funcionando", aseguró.



Kattan hizo un duro señalamiento sobre los directivos del Fondo de Vigilancia y dijo que deben renunciar, pero de manera protocolaria.

"Yo creo que los directivos deberían renunciar de manera irrevocable y no premeditadamente. Yo creo que esto es una cortina de humo para tapar la corrupción que hay al interior del Fondo", indicó.

El presidente de la ETB dijo finalmente que en un yate y en Cartagena no había nada qué negociar con el representante legal, Iván Mesa, pues el convenio estaba firmado desde octubre de 2014.