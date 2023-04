Shakira, con sentido mensaje, se despide de Barcelona: "Nuevo capítulo en búsqueda de felicidad"

Shakira dejó atrás su hogar en Barcelona, España, para mudarse a Miami junto a sus dos hijos. La colombiana, al parecer, quiere dejar atrás todo lo que le recuerde a Gerad Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

En su cuenta de Instagram, la barranquillera publicó una panorámica de Barcelona y le agradeció a la ciudad a la que le aprendió que, “sin duda la amistad es más larga que el amor”. Además, le dedicó un sentido homenaje a la ciudad.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tanta olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, fueron las palabras de la artista que conmovieron a sus seguidores.

Tras la separación de la pareja, hace casi un año, los rumores, hipótesis y primeras planas de los principales medios del espectáculo le siguieron los pasos a la colombiana y su familia. La autora de ‘Waka Waka’ y ‘Te dejo Madrid’ no olvidó a su publicó español y avisó que solo es un hasta luego.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”, agregó.

En menos de una hora de publicada, la imagen alcanzó más de 440.000 'Me Gusta' y más de un millón de comentarios, la mayoría con mensajes de amor y buena vibra para la barranquillera y sus hijos.

Piqué ataca a fans de Shakira: “Hasta que no se suicide alguien no van a decir 'nos pasamos'”

En las últimas horas, la colombiana volvió a ser tendencia: esta vez por las palabras de su expareja, quien, pese a decir en una entrevista que no iba a hablar más del tema, por respeto a sus hijos, se 'despachó' contra los seguidores de la cantante colombiana.

En la entrevista con el periodista y streamer Gerard Romero, el exfutbolista catalán mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra, por parte de los fans de su “pareja latinoamericana”; palabras que no fueron bien recibidas por parte de los seguidores de la cantante barranquillera.

"Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan. Barbaridades...No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", señaló Piqué, pero resaltó que no le afectan estos comentarios.

