Vídeo: El adiós de Shakira y sus hijos de España antes de dirigirse a Miami en un vuelo privado

Shakira dejó atrás su hogar en Barcelona, España, para mudarse a Miami junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

En un video de Europa Press, quedó registrado los últimos momentos de la cantante en ese país, antes de tomar un vuelo privado que la lleva a esta hora al lugar donde comenzará su nueva vida tras la separación con el exfutbolista, Gerard Piqué.

Ella con un "gracias" y un beso dedicado a la prensa que asistió al aeropuerto, le dijo adiós a España.

Este traslado ha sido muy esperado y se ha retrasado en varias ocasiones debido a la necesidad de llegar a un acuerdo con su expareja, el futbolista español Gerard Piqué, sobre la custodia de los menores y también por los problemas de salud de los padres de Shakira, quienes también se mudarán con ella.

El pasado mes de noviembre, la pareja llegó a un acuerdo para que Shakira se quedara a cargo de los niños en Miami, y desde entonces la cantante ha estado esperando pacientemente el momento adecuado para hacer el cambio.

Shakira tomó la difícil decisión de dejar Barcelona y dirigirse a Miami con sus hijos, a pesar de que aún no había terminado el curso escolar. Sin embargo, tras consultarlo con los centros escolares de ambas ciudades, se determinó que el traslado podría ser beneficioso para los niños y facilitar su adaptación a su nueva vida.

La artista residió en Barcelona desde 2011, año en que comenzó su relación con Gerard Piqué. Sin embargo, la pareja se separó en junio de 2021 y Shakira ha expresado desde entonces su deseo de mudarse a Miami.

Piqué ataca a fans de Shakira: “Hasta que no se suicide alguien no van a decir 'nos pasamos'”

En las últimas horas, la colombiana volvió a ser tendencia: esta vez por las palabras de su expareja, quien, pese a decir en una entrevista que no iba a hablar más del tema, por respeto a sus hijos, se 'despachó' contra los seguidores de la cantante colombiana.

En la entrevista con el periodista y streamer Gerard Romero, el exfutbolista catalán mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra, por parte de los fans de su “pareja latinoamericana”; palabras que no fueron bien recibidas por parte de los seguidores de la cantante barranquillera.

"Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan. Barbaridades...No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", señaló Piqué, pero resaltó que no le afectan estos comentarios.

El presidente de la naciente Kings Legue también habló de la exitosa canción 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' de Bizarrap y Shakira y se refirió a las consecuencias que puede generar en los blancos de la llamada ‘tiradera’. Piqué criticó que la colombiana haya hecho de su separación una pelea pública y dio a entender que Clara Chía no la ha pasado nada bien.

"No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien, es la moda...Pero no pensamos en las consecuencias a nivel mental a la persona a la que se lo tiran", confesó el exjugador, campeón de mundo en 2010 con la selección de España.

