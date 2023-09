Shakira habría intentado regresar con Piqué cuando él ya estaba con Clara Chía

Shakira ha vuelto a ser el centro de atención mediática después de que se revelara que intentó recuperar su relación con Gerard Piqué, incluso cuando este ya estaba involucrado sentimentalmente con Clara Chía. El escándalo surgió tras la confesión de la cantante de que, a pesar de su éxito en la industria musical, no es tan feliz como se podría pensar debido a su sueño frustrado de criar a sus hijos junto a su expareja.

Los rumores de reconciliación comenzaron a circular después de que El Nacional , un medio catalán, informara que Shakira había intentado retomar su relación con Piqué poco antes de que anunciaran oficialmente su ruptura. Se especula que la pareja estaba tratando de avivar la llama del amor, pero aparentemente, las cosas no funcionaron como esperaban.

Sin embargo, unas semanas después de estos intentos, la pareja confirmó su separación. Pero, lo que realmente sorprendió a todos fue que Piqué pronto fue visto públicamente con Clara Chía, quien ahora es su pareja oficial.

Este no fue el único intento de Shakira por reconstruir su relación con el exfutbolista. Según El Nacional, durante las negociaciones de la custodia de sus dos hijos, Shakira se acercó a Piqué en busca de una reconciliación, pero esta vez, él se negó a volver atrás en su decisión.

En una entrevista, Shakira reveló que su éxito en la industria musical no ha logrado llenar el vacío en su vida personal. La cantante expresó su deseo de criar a sus hijos con su padre y lamentó la ruptura de su familia. "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor", dijo Shakira. "Mi más grande sueño en la vida era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener", agregó nostálgica.

