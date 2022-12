Si defiendes mal una buena causa puedes arruinarla: escritor Javier Cercas

El escritor español Javier Cercas, ganador del premio Planeta 2019 con su libro Terra Alta, estuvo en Mesa BLU hablando del Hay Festival, el evento literario que se llevó a cabo en Cartagena.

Una de las etiquetas con la que viven los colombianos es lo de supuestamente no ser grandes lectores, algo que, según Cercas, no debería ser así, pues en Colombia hay mucho conocimiento y pasión por los libros.

“Como el colombiano no hay, te hacen sentir como un rockstar, la gente es muy cariñosa y efusiva; los lectores son muy atentos y apasionados”, comentó.

Entre otras cosas, Cercas hizo una comparación de la lectura con el sexo, dos cosas que considera “placeres”.

“La lectura es un placer que da conocimiento, como el sexual, es igual. El placer sexual da conocimiento propio y del otro, la literatura es igual, no es una obligación. No lamento que la gente no lea, porque es un placer, es un conocimiento y crea aquello que más detesta el poder: gente capaz de decir no”, resaltó.

Así mismo, se refirió a la lucha feminista que cada vez toma más fuerza en el mundo. Sin embargo, criticó que las buenas causas muchas veces se arruinen por ser mal defendidas, por ejemplo, reprochó la canción ‘El violador eres tú’, que, explicó, la considera generalizadora.

“Si tú defiendes mal una buena causa puedes arruinarla. Esa es la perdición de la causa feminista, si se convierte en una caza de brujas, se acabó el feminismo. Necesitamos que no se acabe, que siga, pero que se defienda bien. Si todos los hombres somos violadores hasta que se demuestre lo contrario, estamos fregados”, comentó.

“¿El violador eres tú? ¡No! A mí no me llames violador ni a millones de hombres no le han pegado, violado ni matado a una mujer, que detestan eso, no hay nada que me repugne más que eso”, añadió.

Escuche aquí la entrevista completa con el escritor Javier Cercas en Mesa BLU:

