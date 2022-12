Con esa cita, el pastor Andrés Corson habló este domingo 14 de mayo sobre la satisfacción y el gusto en el trabajo.

Según el pastor Corson, si alguien no disfruta su trabajo, es porque no es la voluntad de Dios.

“Si no está disfrutando el trabajo, quizás es porque no está haciendo la voluntad de Dios o no está haciendo algo para lo cual usted fue diseñado o si lo está haciendo, lo está haciendo con una mala actitud”, explicó Corson.