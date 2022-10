“Si no hubieran agarrado a general Alzate no nos habrían liberado”: soldado Díaz

En un video revelado por la guerrilla de las Farc el soldado Jonathan Díaz formuló duras críticas contra el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Militares.

Publicidad

Minutos después de su liberación en zona rural de Tame, en el departamento del Arauca, el soldado Díaz declara a una guerrillera de las Farc que lo entrevista que si no se hubiera presentado el secuestro del general Rubén Darío Alzate en el departamento del Chocó, él junto con el soldado Pablo Cesar Rivera, seguirían secuestrados por las Farc.

“Los soldados no valemos nada, como soldados no le valemos nada al Presidente, al supuestamente presidente de la paz, nosotros los soldados no valemos nada porque donde no hubieran agarrado al general, nosotros todavía estuviéramos acá y no se habría dicho nada de liberación”, manifestó Díaz.

Publicidad

Entre tanto, en el mismo video el soldado Rivera pide al presidente Santos decretar cuanto antes un cese al fuego bilateral.

Publicidad

“Si quieren negociar creo que deben cesar el fuego, no estar bajo el combate y eso porque creo que nunca vamos a llegar a nada”, manifestó el soldado Rivera.

Los soldados profesionales Paulo César Rivera, de 24 años, y Jonathan Andrés Díaz, de 23, fueron retenidos el 9 de noviembre tras combates en una zona rural de la localidad de Tame, en el departamento de Arauca.