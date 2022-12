Siempre quise ir a donde se creó el acordeón: protagonista de Viaje del acordeón

La película colombiana ‘El viaje del acordeón’, dirigida por Rey Sagbini y Andrew Tucker, se estrenará en las salas de cine del país el próximo 14 de mayo.

Por este motivo, Manuel Vega estuvo En BLU Jeans compartiendo su experiencia como protagonista principal del documental e invitando a las salas de cine.

“Al comienzo fue un poco incómodo pero después me acostumbré y al final se me olvidó y fue una experiencia bonita y me hicieron un sueño, que es conocer la tierra donde se hizo este hermoso instrumento”, contó Vega.

Un cargamento de acordeones fue enviado hace mucho tiempo desde el sur de Alemania hasta Buenos Aires. Ese cargamento nunca llegó a destino y, en cambio, terminó en Colombia, transformando para siempre la historia musical de toda una nación.

'El viaje del acordeón' es la historia de Manuel Vega y su conjunto musical. Durante 16 años, Manuel Vega ha intentado ganar el festival más importante del mundo de música de acordeón, el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar. Año tras año Manuel ha ocupado el segundo o tercer puesto, pero nunca el premio más importante de todos, el de Rey Vallenato. Un día le llega una invitación para tocar junto a la legendaria orquesta de acordeones de la Hohner, en la Selva Negra alemana. Manuel y sus amigos, Jairo Suarez y Dionisio Bertel emprenden entonces un viaje épico a este país lejano, que les cambiará la vida para siempre y con el cual Manuel ahora espera ser el nuevo Rey Vallenato.