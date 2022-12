Siga estas recomendaciones para evitar que se le pierda su mascota

El portal AnimalitosperdidosenColombia.com creó una serie de recomendaciones para evitar que se le pierda su mascota.

Según Viviana Buriticá, creadora del portal, cada día se pierden, en promedio, 30 mascotas en el país.

Estas son las recomendaciones que entregó el portal AnimalitosperdidosenColombia.com:

• Llévalo siempre con su medalla de identificación: (teléfono, dirección y nombre del animal). Todo animal se acostumbra a tener un collar, no se lo quites cuando regreses de la calle, siempre debe tenerlo dentro de casa.

• Inscríbelo en el sistema de identificación con el microchip (es subcutáneo pero permite en caso de pérdida que con un lector se conozcan los datos de la familia).

• Evita las posibles rutas de escape (puertas abiertas, ventanas, etc).

• Esteriliza y/o castra a tu animal, así evitaras que en el momento del celo se escape. Muchos machos son robados utilizando hembras en celo, con esto evitarás que se escape y se pierda.

• Intercambia diferentes rutas de paseo, esto le permite al animal reconocer su territorio y que en caso de pérdida identifique lugares conocidos.

• Si tienes que viajar, déjalo siempre con personas de tu confianza y reitérales las recomendaciones aquí mencionadas, déjalo en tu veterinaria de confianza, anota en su medalla de identificación el número de contacto de una persona que esté en la ciudad.

• Cuando salgas llévalo siempre con su collar, no lo dejes amarrado en la calle mientras haces alguna diligencia, no lo dejes dentro del carro, no se lo dejes a personas desconocidas. Si vas a salir con tu animal de compañía asegúrate que estarás todo el tiempo junto a él.

• No permitas que tu animal salga solo a jugar o pasear aunque sepa volver, es posible que un día no regrese más.