Sin Clara Chía, Piqué viajará a Miami a para estar con sus hijos y Shakira

Después de que la barranquillera Shakira decidiera poner fin a su relación e irse de Barcelona a Miami, el exfutbolista Gerard Piqué está realizando los respectivos trámites para ir a visitar a sus hijos. Además, de acuerdo con medios locales, el español también se reunirá con la colombiana para hablar sobre algunos temas de su divorcio y de las visitas que podrá hacer.

La noticia la confirmó la periodista española Lorena Vázquez en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ , de Antena 3, donde indicó que Piqué disfrutará con Milan y Sasha durante diez días al mes en Miamo, gracias a un acuerdo al que llegó con Shakira.

Aunque la fecha del viaje no fue revelada, la colombiana Shakira si fue notificada sobre la visita e, incluso, el abogado de Piqué tendría pensado reunirse con la de la cantante para terminar de acordar algunos detalles económicos, los cuales están relacionados con el pago del colegio, las actividades extraescolares, entre otros.

“Esta semana el convenio viajará a Miami para ser convalidado. No se ha hecho todavía porque hay algún fleco [pendiente] en el convenio que se tiene que cerrar”, aseguró Vázquez.

Mamá de Gerard Piqué rompió el silencio tras la separación de su hijo con Shakira

Tras meses de la ruptura, Montserrat Bernabéu también había estado entre los rumores que rodeaban la separación, incluso estuvo en la polémica al ser mencionada en la canción de Shakira con Bzrp señalando: "me dejaste de vecina a la suegra".

Y fue precisamente ella quien habló para el medio catalán Col-lapse por primera vez, aunque prefirió guardar los comentarios sobre su vida personal o de su hijo. La entrevista de Montserrat estuvo enfocada a sus logros profesionales y trayectoria en su área de especialización en lesiones medulares y cerebrales.

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante".

