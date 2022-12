Sobreviviente de mina antipersonal enfrentó las limitaciones con una empresa

Hace 17 años quedó con una discapacidad, pero esto no fue impedimento para comenzar con una idea de negocio que después se convirtió en una empresa que ayuda a más de 80 sobrevivientes en el sur de Colombia.

Esta es la historia de una de las más de 11.600 personas que tienen alguna

discapacidad por ser víctima de minas antipersonales en el conflicto armado.

Se trata de un sobreviviente que, a pesar de haber pedido su pierna izquierda, salió adelante con una zapatería y diseñó una estrategia de negocio para quienes han quedado discapacitados.

De 1997 al pasado 1 de diciembre, 11.619 personas fueron víctimas de minas antipersonales de ellas, el 90% son hombres.

Hoy en día muchos de ellos buscan una manera de emprender para tener calidad de vida. Una de esas historias es la de Adelmo Uní Jiménez, un indígena yanacona de Arabia, Cauca, que hace 17 años perdió su pierna izquierda.

“El día que me lesioné, cuando tenía 27 años, estaba adelantando labores en el campo, trabajando la agricultura, desconocía lo que me había pasado. Pero después me enteré de que estaba en un campo minado, unas horas después de mi accidente me desperté y me cuenta que no tenía mi pierna”, le dijo Adelmo a BLU Radio.

Así mismo, narró que fue difícil volver a empezar,

pero con el apoyo de su familia, creó una fábrica de zapatos.

“Fue complicado porque los primeros meses sentía que no podía, pero nunca perdí las esperanzas de vida y quise levantarme y seguir”, dijo.

Varios años después, Adelmo conoció a más víctimas de esta zona del país y hoy en día forman una organización de más de 80 sobrevivientes entre campesinos, afros e indígenas que hacen productos como café, bocadillo y confección de ropa.

