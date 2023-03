"Solo era un chiste": Westcol se disculpa por comentarios homofóbicos en directo

Se volvió a desatar la polémica alrededor del antioqueño Westcol en su redes sociales, esta vez por una serie de comentarios homofóbicos que dijo en su cuenta de Twitch estando en directo y hablando con sus seguidores.

Es por esta razón que, a través de su cuenta de Instagram, el influencer habló sobre lo sucedido y pidió perdón a todos los que ofendió, pues así es su humor, pero es consciente que no midió sus palabras sobre la comunidad LGBT.

"Normalmente para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados, es muy normal y no sentimos menos, pero después de que hubo todo este problema a mí me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla (...) La cagué re duro y pues la idea es que tomemos consciencia de esto, a lo bien, y que vean que entendí y que estoy arrepentido", expresó Westcol en un video.

Asimismo, el influencer pidió que lo entiendan, pues no tuvo la misma educación que muchas otras personas y por eso es normal que en muchas ocasiones no mida sus palabras y por eso termina metido entre tantas polémicas.

"Quiero pedirle perdón a todas las personas que ofendí con este comentario, que en el momento no pensé que lo era, sino solo un chiste", añadió.

Cabe recordar que a raíz de estas palabras, el influencer paisa se convirtió en el foco de miradas de medios y otros creadores de contenido, quienes lo "funaron" por atacar sin razón alguna a la comunidad LGBT.

"Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso no va conmigo. Ah Westcol es un homofóbico, cero perro; o sea, que hagan sus mier* y que el man sea caco*, pero que no me traiga otro man ni por el pu*, pues, enciendo a esa gonorr* a balin. Si le gusta tanto que le den por ese cu*, le hago otros 17 huecos para que le den. Uy papi, lo fulminó a balazos. Que no venga por acá a joderme la vida", fueron las palabras del influencer antioqueño que molestaron a varios.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

