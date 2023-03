Critican a Westcol por comentarios homofóbicos en directo: su exnovia Aida V. Merlano se pronuncia

Nuevamente el creador de contenido antioqueño Westcol está en el ojo del huracán de las críticas. Esta vez a raíz de diversos comentarios que lanzó sobre la comunidad LBGT que han causado molestia a más de uno.

Sucedió en uno de sus directos de la plataforma Twitch en donde se refirió a la comunidad LGBT, que, según él, "respeta mucho", pero los comentarios de todas maneras molestaron a miles de personas.

"Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso no va conmigo. Ah Westcol es un homofóbico, cero perro; o sea, que hagan sus mier* y que el man sea caco*, pero que no me traiga otro man ni por el pu*, pues, enciendo a esa gonorr* a balin. Si le gusta tanto que le den por ese cu*, le hago otros 17 huecos para que le den. Uy papi, lo fulminó a balazos. Que no venga por acá a joderme la vida", fueron las palabras del influencer antioqueño que molestaron a varios.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

De inmediato los comentarios del antioqueño se viralizaron en redes sociales, pues, según muchos, "se comporta como un niño" y que este tipo de palabras lo que hacen es desmeritar a la comunidad LGBT.

Publicidad

Una de las voces que se han pronunciado del tema, la de su exnovia Aida V. Merlano, quien a través de su cuenta de Instagram salió a hablar y defendió a la comunidad LGBT para que no sea denigrada ni "por estúpidos" ni "por religiosos".

"No me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género, personas, que se sienten incómodas en su piel (...) Nunca permitas que alguien te enjuicie, ni por estupidez, ni por religión ", manifestó Aida V. Merlano en sus redes sociales.

Ante esta situación, el influencer también ha hablado y aseguró estar cansado de que lo "funen", además, pidió perdón a quienes haya lastimado con sus comentarios.

Publicidad

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'