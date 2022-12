Somos creativos y el sistema nos corrompe: Harold Trompetero

El cineasta Harold Trompetero, director de películas como El Paseo, Muertos de Susto y Los OriYinales, habla en Mesa Blu sobre los éxitos de su carrera, la creatividad y el arte.

En diálogo con Vanessa de la Torre, Trompetero explicó que su éxito en el cine nacional se debe, más que a su talento, a la disciplina de crear; considera que “todos nacemos creativos, pero el sistema nos corrompe”.

Publicidad

“Ser creativo es volver a la realidad y el talento sin juicio no es nada. Conozco miles de amigos que les encanta hacer películas, pero no se han sentado a hacerlo”, explicó el cineasta.

En ese sentido, Trompetero cree que todos tenemos las mismas capacidades, por ejemplo “si alguien se dedica 20 años a darle la vuelta, podría dar con la teoría de la relatividad, otro podría hacerlo en cinco minutos, pero todos tenemos la misma capacidad”.

Le puede interesar: Llega “Pa, ¡Por mis hijos lo que sea!”, la nueva película de Harold Trompetero.

Por otro lado, se refirió a que, pese a que sus películas han sido exitosas en las taquillas colombianas, la crítica no lo aclama de la misma manera, y cree que esto se debe a que “hay muchas pretensiones” y los expertos le recriminan especialmente que no cree películas con intensiones más artísticas, aunque él mismo asegura que sí las hace, pero en Colombia nadie las ve.

Publicidad

Una de las cintas que más destaca de su carrera reciente es Los OriYinales, que escribió tras estudios de mercado en los que se dio cuenta que “en Colombia hay un país, pero no una nación. No hay elementos que nos unan como nación y los que hay son totalmente impostados. El sombrero vueltiao no le dice nada a un pastuso, por ejemplo”.

De esta manera, afirma que llegó a la conclusión de que una de las cosas que más nos unen como país son las apariencias: “Colombia se identifica desde Guajira hasta Leticia por las apariencias, empezamos a hablar de eso y de cómo no nos mostramos como somos”.

Publicidad

Finalmente, sobre sus futuros proyectos Trompetero confesó que sueña con hacer una película de los héroes anónimos que hay en el país: “Esos que no se han mostrado y me gustaría hacer la película de Elkin Ramírez, el vocalista de Kraken. Él logró una identidad dentro de una época muy complicada y ayudó a crecer el rock y el punk”.