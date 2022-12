Somos más que arepas y bandeja paisa: habla el chef del mejor restaurante del país

Álvaro Clavijo, el chef de El Chato, mejor restaurante de Colombia, según la lista 50 Best Latam, estuvo en Mesa BLU hablando sobre cómo logró alcanzar este reconocimiento.

Según relató el chef, El Chato le apuesta por ingredientes nacionales y eso es parte de su éxito.

Publicidad

“Es comida que inspira en proveedores pequeños, trabajamos en productos 100% colombianos (…) con ingredientes colombianos, como frutas, verduras, tubérculos”, dijo.

Le puede interesar: Recetas poco usuales para temporada navideña: chef explica cómo prepararlas

La filosofía de Álvaro Clavijo es no llenar el restaurante con reservas, sino opta porque las personas lleguen a ese lugar casualmente.

“Siempre dejo mesas libres. No me gusta llenar el restaurante con reservas, me gusta que la gente llegue caminando”, aseguró.

Publicidad

Para elegir los mejores restaurantes son necesarios los votos de 200 personas, de las cuales 50 son chefs de la lista y los otros 200 son personas incógnitas.

Escuche la entrevista completa con Álvaro Clavijo en Mesa BLU aquí:

Publicidad