Sorprenden al Checo Acosta en reunión social sin tapabocas ni distanciamiento

Pese a todas las recomendaciones de las autoridades, los cercos sanitarios, la llegada de 580 soldados y policías, el toque de queda, la ley seca y otras medidas restrictivas para contener la pandemia, la indisciplina social sigue siendo notoria en Barranquilla en estratos bajos y altos, sin distinción.

En el norte de la ciudad, hay denuncias de fiestas y grados sin respetar el distanciamiento social ni el uso de tapabocas, como una reunión social en la que fue sorprendido el cantante Checo Acosta y la vicerrectora de la Universidad del Atlántico, Mary Luz Stevenson.

Se trata de una reunión de más de diez personas en un apartamento, en la que hay comida y un ambiente festivo, según se observa en un video que circula en redes sociales sobre el hecho.

El Checo Acosta dio sus explicaciones, también a través de redes sociales, y dijo que solo fue a saludar a una familia amiga.

"Ese día era mi pico y cédula, eso no fue ahora, sino hace varias semanas. Yo salí a grabar una canción y al frente del estudio vive la familia Stevenson, que son amigos. Me llamaron, subí, saludé, compartí un rato y me fui. No había recocha, no había música", declaró el cantante soledeño, conocido como el 'Príncipe del Carnaval'.

También, en las últimas horas, las autoridades encontraron a unas 200 personas aglomeradas en un culto cristiano en el barrio Las Malvinas, sur de Barranquilla, sin distanciamiento social ni tapabocas.

La patrulla COVID llegó, desarmó el culto e impuso los respectivos comparendos. Sin embargo , de los 45.000 comparendos impartidos en todo el Atlántico durante la pandemia, apenas han sido pagados 31.

En Barranquiilla y el Atlántico, con 13.151 contagiados y 524 muertos, mientras las camas de UCI están al 90%, a diario se conocen imágenes y videos de fiestas de grado, campeonatos de fútbol y otras violaciones a la cuarentena.