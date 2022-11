Sorprendente revelación sobre la supuesta hija de ‘El Chapo’ Guzmán

Según una carta que Coronel envió a la publicación mexicana Milenio, Guzmán conoció la existencia de su supuesta hija cuando estaba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Publicidad

"(Guzmán) me comentó que esta mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mamá le había dicho que él era su papá, fue la primera vez que él escuchó de ella", manifestó Coronel.

De acuerdo con las declaraciones de su esposa, el capo le contestó "por cortesía" y no la desmintió.

Publicidad

No obstante, asegura, el narcotraficante "nunca pudo recordar quién era su mamá, de nombre María Luisa", y las hermanas de Guzmán tampoco sabían de su existencia.

Publicidad

En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, Rosa Isela Guzmán aseguró que funcionarios mexicanos ayudaron a su padre a cruzar la frontera para visitar a familiares tras escapar del Altiplano, donde ahora vuelve a estar encerrado después de su captura el pasado mes de enero en el estado de Sinaloa.

Según la presunta hija mayor del Chapo, hubo políticos mexicanos que aceptaron donaciones del narcotraficante para sus campañas electorales, lo que le sirvió -defiende su versión- para facilitar su huida.

Publicidad

Coronel añadió en su escrito que, en el caso de que exista un acta de nacimiento en la cual el capo reconozca a Rosa Isela como su hija, "se investigará y se hará lo necesario".

Publicidad

Incluso, si llega a ser el caso, se realizará "una prueba de ADN", dijo.

La que es tercera esposa del Chapo declaró que, dado que ninguno de los Guzmán identifica a Rosa Isela, la familia se desmarca "por completo" de las declaraciones concedidas al periódico británico.

Publicidad

"La invito a no prestarse para este tipo de cosas, la situación es bastante difícil y delicada para la familia y no es necesario que personas ajenas" se quieran involucrar, pidió Coronel a la supuesta hija de Guzmán, a quien acusó de dar información "que no tiene sustento".

Publicidad

Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron hoy a las instituciones mexicanas que investiguen las declaraciones de Rosa Isela Guzmán, para aclarar quiénes presuntamente recibieron los fondos destinados a financiar campañas electorales.