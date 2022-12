Suena feo pero con Canela soy el único que ya escribió su epitafio: César Mora

El cantautor César Mora habló de la versión de la canción Canela que él compuso, a pesar de que muchos no le creen.

“La historia con esta canción es maravillosa, el resultado es triste pero es hermosa. La canción nace porque es la única vez que conocí el Chocó. Estaba en una rumba, una vareta… de todo y terminé allá”, recordó el artista.

Mora contó que terminó en Quibdó porque un amigo lo llevó hasta allá para disfrutar de ese lugar, pero de un momento a otro le tocó acompañarlo a un velorio.

“El tipo traía una botella, nos la clavamos y nos fuimos. Al llegar a un barrio con casas de maderas muy humildes y luces de navidad. Había un corrido de gente velando a una persona; lo tenían encima de una mesa de madera. El féretro era más grande que la mesa. La gente estaba sentada alrededor comiendo, cantando y decían que el difundo se había muerto feliz. Las mujeres eran las que cantaban, afuera los viejos jugando dominó. Yo solo decía qué maravilla morirse así”, aseguró el artista.

“Esto va a sonar feo, a mi familia no le gusta, pero yo creo que soy el único que ya escribió su epitafio. Tengo una canción que me van a cantar porque la escribí en primera persona. No se llamaba Canela, se llamaba Quiero”, agregó.