Thanos es barranquillero: Conozca el personaje detrás de la voz de este villano

La euforia por la película ‘Avengers: Endgame’ ha llevado a propios y extraños a escudriñar en cada aspecto que rodea esta exitosa producción. Sus protagonistas, la escenografía, los efectos, las conexiones entre historia e historia, etc.

Pero pocos saben que detrás de Thanos , ese personaje lúgubre y ambicioso, se esconde un talentoso, amable y alegre colombiano.

Se trata de Juan Carlos Tinoco, un barranquillero de voz profunda que le da vida para Latinoamérica a uno de los villanos más poderosos del universo Marvel y que por estos días, genera fuertes pasiones.

Desde México, país donde reside actualmente, Tinoco habló con Blu Radio sobre cómo fue esa aventura de llegar a convertirse en el Thanos latino. Dice que llevan interpretándolo durante los últimos cinco años. Comenzó con tímidas apariciones hasta que el personaje cobró más protagonismo.

“Era un trabajo más al principio, pero luego cuando vimos lo que significaba, como actor me convertí en un fan más”, aseguró.

Entre los personajes a los que Tinoco le ha puesto su voz está el particular perro Brian Griffin de la serie ‘Padre de familia’, el alcalde Diamante de ‘Los Simpson’, Jiren The Gray de ‘Dragon Ball Super’ y hasta ‘La Roca’ (Dwayne Johnson). También ha participado en videojuegos como Call of Duty 4.

La mascota de ‘Padre de familia’ a quien le ha prestado su voz por 10 años es su personaje más querido. Pero cuando le preguntan a cuál le gustaría interpretar, respondió:

“Me encantaría hacer un Drácula… Me gustaría si es un Drácula interpretado por Javier Bardem, sería fantástico”, señaló.



Su amor por Colombia está intacto y por eso espera viajar próximamente para participar de varios eventos en Cúcuta y en agosto a Bogotá, donde los fanáticos podrán ver el rostro detrás de sus personajes favoritos.

Juan Carlos disfruta de su trabajo y se nota en sus palabras. No se niega a que los fans le pidan un saludo o una fotografía. Sabe que este mundo interconectado le ha permitido no solo a su trabajo, sino al de muchos de sus colegas en el doblaje, tener una mayor visibilidad.

Así es Juan Carlos Tinoco, el Thanos colombiano, que ha cautivado las pantallas de la audiencia hispano-hablante.

Escuche aquí el audio completo:

