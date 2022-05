Todo por mamá: joven modela los vestidos de baño de su madre para promocionar su trabajo

En Brasil, el joven Thiago Pantaleao decidió ponerse los trajes de baño tejidos que hace su madre , Bianca Caitano, para poder ayudarle con el tema de la publicidad a su negocio por medio de las redes sociales.

“Siempre vi a mi madre esforzándose por ayudar con los ingresos del hogar. Siempre se 'mató' limpiando, pero tenía su lado artesano. A pesar de eso, sus habilidades nunca fueron reconocidas aquí en Paracambi, en el interior de Río de Janeiro”, fue lo que dijo Thiago en una entrevista con AnaMaria Digital .

Desde ahí, Thiago decidió que era hora de ayudar a su mamá, por eso implementó la estrategia de modelar los vestidos de baño que ella hace.

“Dije como no hay quien compre y anuncie, lo haré yo mismo, que tengo buena visibilidad’. La gente no espera que un hombre use un bikini para ayudar a su madre”, aseguró el joven.

En las fotos que compartió en su Instagram, se le ve al joven con un vestido de baño rosa con flores de solores . Esto generó miles de 'me gusta' por parte de los usuarios, así como una gran cantidad de pedidos.

Lo sorprendente del caso, es que la marca de moda más reconocida a nivel mundial, Vogue, le hizo una oferta a su madre luego de ver las publicaciones de su hijo. Por eso, Thiago desfiló en un importante evento de moda en su país con estas prendas. Para él, su madre es su mayor orgullo.

