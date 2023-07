Tony Camacho, el perrito abandonado que encontró un hogar en el estadio El Campín

La conmovedora historia de Tony Camacho, el perrito que ha robado los corazones de todos en el estadio El Campín, se ha vuelto viral en las redes sociales. A través de un video compartido por el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), se destacó el papel crucial de los trabajadores del lugar, quienes se han encargado de alimentar y cuidar al adorable canino desde que llegó al lugar. Incluso se han creado divertidos videos en TikTok, donde Tony "habla" y comparte su historia.

Tony no distingue entre seguidores locales y visitantes, recibe caricias y amor por igual de los fanáticos de los equipos locales y de los rivales que visitan el estadio. Su presencia se ha convertido en un símbolo de unión y afecto en el fútbol en la capital colombiana.

“El año pasado estaba atravesando una situación complicada. Meses duros, donde mi anterior humano no me podía dar una calidad de vida, por lo que él y yo nos acercamos al estadio y habló con un señor diciéndoles, que aunque me amaba, no podía hacerse cargo de mi bienestar. En ese momento me sentí triste, pero sabía que algo bueno estaba por venir”, se lee en el video compartido.

Desde su llegada, los celadores se hicieron cargo de él. Con el tiempo, la noticia llegó al Instituto de Recreación y Deporte, que tomó la decisión de adoptarlo oficialmente y nombrarlo la mascota oficial del estadio.

Desde entonces, Tony se dedica con entusiasmo a apoyar las diversas tareas del estadio y es recompensado con su comida favorita: deliciosas salchichas.

El video ha generado cientos de comentarios, donde los usuarios agradecen por haber acogido a Tony. “Soy fan de Tony”, “bendiciones a todos los que te cuidan”, “hermoso perrito”.

Vea el video de la historia: