Un gato salvó a su dueño de quedarse encerrado en el balcón: no creerá lo que hizo

En un hecho sorprendente y digno de las redes sociales, un gato en España alcanzó la fama después de protagonizar un peculiar rescate doméstico. El protagonista, un usuario de TikTok identificado como @Ben4icha, estaba atrapado en el balcón de su casa, sin tener a quién recurrir. Ante la desesperación de no saber cómo entrar de nuevo a su vivienda, decidió solicitar la ayuda de su fiel compañero felino.

El video que documenta este inusual rescate ha acumulado más de 14 millones de visualizaciones y 2,5 millones de me gusta en la popular plataforma.

En las imágenes, el propietario se dirige a su gato con una petición fuera de lo común: "Ábreme por aquí, pon aquí la patita", le rogaba mientras señalaba la zona donde debía hacer presión el felino. A pesar de la inicial confusión en la comunicación, el astuto gato parece comprender las indicaciones de su dueño, intentando abrir mientras miraba a su dueño.

Subido a una silla cercana, el felino se apoyó en el cristal de la puerta y comenzó a mover su pequeña pata hasta lograr abrir la puerta del balcón. La reacción del propietario no se hizo esperar, ya que fue asombroso la comunicación que pudieron entablar para lograr que abriera la puerta corrediza. "¡Hala! No sabía cómo reaccionar" fueron las palabras del usuario tras la sorprendente hazaña.

Publicidad

Este incidente no pasó desapercibido para los usuarios de la red social, quienes dejaron comentarios celebrando la inteligencia del animal.

"Los gatos son demasiado inteligentes", "Los gatos dominan el mundo", "El gato: 'si lo dejo afuera no me va a dar de comer'", "Una vez mi gata me encerró jajajaj", "Ponle una malla a tu balcón de agradecimiento", fueron algunos de los comentarios que destacaron la astucia del felino.

En medio del desconcierto, el protagonista de esta inusual hazaña aprovechó para agradecer a su mascota por su insólita pero efectiva intervención. "Le iba a preguntar al vecino tocándole la ventana y dándole las llaves para que abriera la puerta de mi casa, pero me ha abierto el gato", reveló el usuario, dejando claro que la ingeniosa solución de su gato superó sus expectativas iniciales.

Publicidad

Vea también