Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento: experta en felicidad

Ramírez, quien también es bloggera, expresó que a los seres humanos “nos gusta el dolor más de los que debería gustarnos”, debido a que no nos gusta estar en todo momento bajo un mismo estado de ánimo o alteración (Lea también: La obesidad, la dificultad que puso en jaque la carrera musical de Luifer Cuello ).

Publicidad

“Ser feliz no siempre equivale a estar siempre contento motivado”, agregó la conferencista y consultora de felicidad personal, quien indicó que es perfectamente ser feliz teniendo momentos tristes.

En el ámbito de la construcción de un plan de vida, Ramírez dijo que “la gente más infeliz es la que no se compromete con algo" (Lea también: A los 9 años descubrí que no me llamaba ‘Bájese de ahí’: José Ordóñez ).

Publicidad

La experta manifestó también que en el marco de las relaciones de pareja, se aborda una relación para establecer un proyecto común con alguien y se busca complementarse con el otro.

Publicidad

Finalmente, Silvia Ramírez expuso que uno debe actuar de la manera correcta no para agradar o quedar bien con los demás, sino para estar bien consigo mismos: “si soy vegetariano no quiere decir que un tigre no me vaya a comer si tiene hambre”; por eso, la experta recomienda que actuar bien no necesariamente las situaciones confabularán para que nos vaya bien en la vida, pero sí determinará aspectos que determinarán aspectos positivos en nosotros.