Una mujer brava no es un marimacho: Héctor Abad Faciolince

Un llamado a derrumbar estereotipos de género hizo el escritor Héctor Abad Faciolince en entrevista con Mañanas BLU, a propósito del debate por la violencia que sufren las mujeres.

“Una mujer brava no es una virago, no es un marimacho. Una mujer brava es alguien que ha entendido muy bien que no le pueden imponer con la fuerza y la violencia, como si fuéramos bárbaros, la voluntad del macho. Eso no puede ser así”, sostuvo el escritor.

“Es gravísimo que en América Latina casi la mitad de las mujeres les parece que un alarido, una bofetada, un puñetazo, un grito, una amenaza sea normal”, opinó.

“Esas cifras hay que traducirlas como en un comportamiento familiar muy claro hacia los hombres para que no lo hagan, hacia las niñas y hacia las mujeres, para que no lo permitan nunca. Yo creo que ese cambio cultural es necesario”, agregó.

De acuerdo con el escritor, la oportunidad de erradicar el fenómeno de la violencia reside en la educación desde la casa.

“Es muy importante, desde niñas y desde siempre, por parte de los hombres, del papá, de la mamá, del abuelo, del que sea en la familia, educar muy claramente con la palabra, con la lectura, con todo y con el ejemplo que la violencia no es normal y que nadie nos puede dar alaridos amenazantes”, sostuvo.

“Hay algo también que es complejo para los hombres, por un lado nos educan para ser el macho que va a defender, que va a proteger a la familia, que va a ser el que se para y el que si es necesario pega y pelea para defender a la familia, pero entonces ahí se le desarrollan unos instintos de agresividad, incluso física. Al mismo tiempo, pues él, el macho, tiene que saber que ese poder que se le da de defensor físico de la familia, que es una cosa como muy primitiva, es una cosa absolutamente excepcional, muy rara en el mundo contemporáneo y que nunca se puede ejercer dentro de la casa contra los mismos de la casa”, declaró Héctor Abad Faciolince.

Escuche completa esta entrevista:

