¿Una mujer puede perder la virginidad con otra mujer? Doctora Flavia responde

En Agenda en Tacones se analizó el caso de una oyente que experimentó su primera relación sexual y sentimental con otra joven, lo que le generó grandes dudas de su vida y comportamiento.

Esta es la carta completa enviada por una oyente:

“Hola, tengo 19 años, Por una razón que aun desconozco hace años nació una "relación" entre otra mujer (15 años) y yo (16 años) por medio de internet. Lo que comenzó siendo por lo menos para mí una simple curiosidad, con el paso del tiempo llegó a convertirse en una relación aunque con pocos encuentros personales, con mucho sentimiento de por medio.

Entre peleas, rupturas, distanciamiento, problemas y obviamente de manera secreta; nuestra relación duró 2 años. Luego de dicho tiempo, ella decidió terminar y como en toda relación, alguno queda sufriendo y esa fui yo. A pesar de mi gran orgullo, no pude dejar las cosas así, intenté no permitir que las cosas terminaran.

Desafortunadamente insistí más de lo que debía, llegué a sentir que estaba perdiendo mi dignidad y cuando por fin lograba tener fuerza de voluntad y no la buscaba, ella terminaba regresando y nos reconciliábamos por un lapso corto.

Siento decepción hacia ella, después de haberme dicho que al igual que para mí, eso también era nuevo para ella, me contó que realmente ya había tenido una relación con una mujer. He llegado a sentir que nunca sintió algo realmente fuerte por mí.

No sé cómo lograr cerrar este capítulo en mi vida, lo máximo que he podido mantenerme sin saber nada de ella han sido 2 meses. Me siento muy mal y confundida.

1. Tengo dudas sobre mi inclinación sexual. Aunque nunca he llegado a sentir atracción por otra mujer que no sea ella, escuché decir que los homosexuales se conocen por llegar a sentir algo más que unas ganas de explorar con alguien del mismo sexo y como yo sentí más por ella.

2. Como nunca me había enamorado antes, no sé si lo que siento sea amor, obsesión, apego o costumbre.

3. ¿Se pude perder la virginidad con otra mujer?”

La respuesta de las entaconadas

Alexandra Pumarejo le dijo que independientemente de que sea una relación homosexual o heterosexual, están viviendo una experiencia bonita de la juventud y finalmente el despecho se puede sentir por una mujer o por un hombre.

Por otro lado, Flavia Dos Santos le explicó que la inclinación sexual no es algo de lo que debería preocuparse, pues cada vez es más normal en la sociedad. “Uno se enamora de la esencia de la persona. Es más allá de la sexualidad”, comentó la sexóloga.

Finalmente, Flavia le respondió su tercera duda, con respecto a la virginidad entre dos mujeres. La ‘entaconada’ explicó que la virginidad se puede perder con un hombre o con una mujer, desde que exista algún tipo de penetración. “El himen no se rompe, se estira”, agregó la sexóloga.