Unasur evalúa citar cumbre de presidentes para solucionar crisis fronteriza

BLU Radio conoció en exclusiva que es creciente la preocupación en la región ante la posibilidad de que eventualmente haya un escalamiento hacia lo militar dentro del conflicto entre ambos países y justamente por esta razón es que, de acuerdo con fuentes diplomáticas de Uruguay, Ecuador, Unasur y la Celac, se podría terminar en una cumbre de jefes de Estado pues "la situación está haciendo daño en la región, está alterando la paz regional y ya hay presencia militar en cada lado de la frontera".

Aunque no hay un tiempo político definido en el que se convocaría la cumbre de jefes de Estado, los países de Unasur están alerta en caso de que no haya una decisión rápida. Uno de los caminos para llamar a los jefes de Estado de la región es que la presidencia Pro tempore haga la convocatoria respaldada por un grupo de países. También, en caso de que no haya una reunión Santos y Maduro y la situación en la frontera "se escalara" Brasil y Argentina podrían llamar esta Cumbre. El tercer camino estaría en manos de la secretaría general de Unasur.

El organismo multilateral ya fue informado del episodio en el que en horas de la tarde de ayer sábado 12 de septiembre de 2015, el sistema de defensa aérea de la Fuerza Aérea Colombiana pudo detectar el ingreso a territorio colombiano de dos aeronaves militares venezolanas en la zona de la Alta Guajira. Escalamiento militar no necesariamente significaría un enfrentamiento bélico entre los dos países. Incluso, se consideraría como tal, el refuerzo de presencia de tropas en la frontera y es por esto que hay alerta en la región.

BLU Radio también conoció en Primicia detalles de la reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela en Quito en la que no se lograron acuerdos concretos entre los dos países sobre la fecha para un encuentro Santos - Maduro con el fin de dar una solución a la crisis diplomática.

Según fuentes diplomáticas, que estuvieron en el encuentro, "fue una reunión muy dura y tensa". Colombia volvió a sacar el tema del dialogo con condiciones mientras que Venezuela insistió en que sólo negocian sin condiciones.

Desde las delegaciones de Celac y Unasur afirman que la reunión de este sábado en Quito no era para hablar de contenido, sino para que ambas cancilleres se pusieran de acuerdo con la fecha para el encuentro Santos - Maduro, porque según las fuentes consultadas por BLU Radio, "esta crisis no puede ser manejada por las Ministras de Relaciones Exteriores porque hay un distanciamiento entre ellas que hace difícil cualquier concertación".

Y es que eso evidenció este sábado en el encuentro. Quienes estuvieron presentes, aseguran que uno de los episodios que más llamó la atención fue que las ministras no se quisieron saludar pese a que el Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, durante la foto, llamó a que se tomaran la mano como señal de unidad.

-El Gobierno colombiano denunció que hubo una incursión irregular de aeronaves militares venezolanas, en el espacio aéreo colombiano ubicado en el departamento de La Guajira.

-John Marulanda, consultor internacional de seguridad, aseguró que las violaciones territoriales por parte de Venezuela no son nuevas y que este último hecho es interpretado militarmente como una provocación al Gobierno colombiano para que haya algún tipo de respuesta que permita elevar la alerta y así suspender las elecciones del país vecino.

-Llueven críticas contra el Fiscal Eduardo Montealegre por su negativa a asistir al debate de control político para que explique en detalle en qué consisten los polémicos y millonarios contratos de asesorías que se firmaron recientemente incluso con periodistas.

-Las autoridades capturaron a uno de los sicarios que protagonizó una balacera en la capital del Valle que dejó un muerto y seis heridos.

-Los cuerpos de las dos personas que perdieron la vida en el accidente de la avioneta que hace parte del equipo de rodaje de la película de om Cruise en Colombia, serían trasladados a Estados Unidos.

-Si las elecciones regionales fueran hoy, Enrique Peñalosa se convertiría en el alcalde de Bogotá, según lo dicen las dos encuestas más recientes sobre intención de voto en la capital.

-Dos semanas de incapacidad tendrán las cinco personas que resultaron quemadas en un evento de la feria de Bucaramanga.

