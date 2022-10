Usuarios denuncian supuesta crueldad animal en video viral de gato-mono

El video, que se volvió viral y en una semana alcanzó más de 1,3 millones de reproducciones, generó risas en unos, pero también críticas y rechazo por parte de otros.

“Miren la cara del gato. Es obvio que no está disfrutando”, escribió la usuaria de YouTube Khalid.

"No creo que sea una buena idea, parece que al gato no le gusta", comentó otro usuario que se hace llamar CMLL Luchador "Místico".

Sin embargo, otra usuaria se sumó a la polémica y defendió al realizador del video asegurando que si el gato se sintiera realmente incómodo se alejaría o se enfurecería.

“Si el gato no hubiese querido hacer esto no lo hubiera hecho. Lo normal es que estos disfraces solo tapen la cabeza, así que el gato se lo puede quitar. Estoy también bastante segura de que no se hubiese sentado en esa mesa rodeado de fruta mientras su dueño le muestra un plátano, si no hubiese querido. Algunos gatos se sentarían en cualquier sitio (3 o 4 de los míos permiten que mi hija pequeña los mueva, abrace y juegue con ellos de mil maneras sin oponer resistencia) y otros gatos, no (uno de los mios te pisotearía hasta la muerte mientras se va por la ranura de la puerta). Por favor, traten de entender esta publicación como algo alegre, que es para lo que estaba pensada. El gato no está en peligro. Año nuevo gatuno", escribió Sarah Haley.