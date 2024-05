Expulsarán de Bucaramanga a más de 80 migrantes capturados por varios delitos

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que son más de 80 migrantes venezolanos capturados por cometer delitos los que serán expulsado, a través de la Guajira y no por Cúcuta, para que no regresen nuevamente a delinquir en la ciudad.

Un numeroso grupo de delincuentes de origen venezolano que fueron capturados recientemente en Bucaramanga, algunos de ellos por integrar bandas de los denominados “motoladores” que hace pocos días atacaron a varias mujeres en hechos que quedaron grabados en videos, serán enviados a su país por la frontera de la Guajira para que no regresen en corto tiempo a Bucaramanga.

“Los diferentes hechos delictivos nos ha llevado a tener que agudizar las acciones con Migración Colombia y en los próximos días estaremos expulsando a un grupo importante de extranjeros que han sido capturados delinquiendo y varios de ellos con más de 10, 12 y 15 anotaciones judiciales. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que vengan aquí y hagan lo que se les de la gana. El que quiera venir a trabajar, el que quiera venir a estudiar que se formalice y lo apoyamos, pero el que quiera venir a delinquir lo vamos a perseguir”, dijo Jaime Andrés Beltrán, alcalde de la ciudad.

Además de eso. recientemente capturaron en el área metropolitana de Bucaramanga a un migrante de 22 años que tenía 15 órdenes judiciales vigentes en su contra por diferentes delitos.

“A los delincuentes los vamos a judicializar, pero no los vamos a dejar en Cúcuta, los vamos a dejar en La Guajira, allá en la frontera para que no cojan de ruana estar entrando y saliendo de Bucaramanga siempre, como lo han venido haciendo en las últimas semanas. Las acciones que se están tomando con la Policía, con la Fiscalía y con cada uno de los entes, nos permite decirles a los ciudadanos que la lucha contra la criminalidad no es de un día, no es de un anuncio, es de todos los días”, agregó Beltrán.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que los migrantes capturados por cometer delitos serán expulsados a través de la Guajira y no por Cúcuta. "No vamos ha permitir que sigan robando", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/apR9h27YZL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 10, 2024